كتب- محمد أبو بكر:

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، على مشروعي اتفاقيتي التزام بترولية بين كلٍ من الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وعددٍ من الشركات العالمية.

وتتضمن الاتفاقية الأولى البحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب خير بالصحراء الشرقية، فيما تتعلق الاتفاقية الثانية بالبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة دسوق بدلتا النيل.

ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تعزيز الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول والغاز، وزيادة معدلات الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية ودعم خطط التنمية الاقتصادية.

