مدبولي يكشف عن توجيه رئاسي بشأن المشاركين في خارطة طريق الإعلام المصري

07:22 م الأربعاء 27 أغسطس 2025

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الأسبوع الحالي شهد لقائي مع رؤساء المجالس والهيئات المعنية بالإعلام المصري.

وأضاف "مدبولي"، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء، أن الاجتماع جاء لمتابعة مخرجات لقائهم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتأكيد على الالتزام بالخروج بخارطة طريق للإعلام المصري خلال حد أقصى 3 شهور.

وتابع:"أكدت على توسيع قاعدة المشاركة لكل الخبراء والمعنيين والمختصين في وضع هذه الخارطة، وأن لا تكون المشاركة قاصرة على الجهات المعنية بالدولة، وتوجيه الرئيس السيسي بتوسيع قاعدة المشاركة بصورة كبيرة حتى تخرج هذه الخارطة بصورة واضحة".

وأضاف:" وجهت بأن تكون هذه الخارطة مربوطة بخطة تمويل، وأن تكون هناك تكلفة مالية مطلوبة، وتمويل الرئيس السيسي هو تدبير الموارد المالية لتحقيق هذا الموضوع؛ لأنه شديد الأهمية في الدولة المصرية الفترة المقبلة".

