مدبولي: مصر أعدت خطة مبدئية لإعادة إعمار غزة بموافقة عربية ودولية

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه كان هناك زيارة لرئيس وزراء فلسطين والحقيقة أن هذه الزيارة كان لها أهميتها الكبيرة للتنسيق بين مصر وفلسطين على الخطوات المقبلة في الأزمة وتم مناقشة تفاصيل خطة إعادة الإعمار التي كانت مصر أعدتها بصورة مبدئية وتم إقرارها من جامعة الدول العربية والإسلامية والعديد من الدول الآخرى على المستوى العالمي باعتبارها الخطة الأنسب والواقعية لإعادة الإعمار.

وأضاف "مدبولي"، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوع للحكومة بمجلس الوزراء، أنه كانت هناك مناقشة لتفاصيل الخطة، وعقب هذه المناقشات كان هناك زيارة شديدة الأهمية لرئيس الوزراء الفلطسيني ووزير الخارجية المصري ووزيرة التضامن لمنفذ رفح.

وأوضح أن المؤتمر الصحفي الذي عقد أمام المنفذ أكد على شكر السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني للدعم الذي تقدمه مصر لأشقائنا في غزة، وأن مصر لم تتأخر على تقديم الدعم أو تسببت في إعاقة وصول المساعدات.

