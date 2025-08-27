كتب- عمرو صالح:

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بعبدالله بلال، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات "الأسبوع العالمي للمياه" المنعقد بالعاصمة السويدية ستوكهولم.

وبحسب بيان وزارة الري، تناول اللقاء مناقشة الترتيبات الخاصة بالاجتماع التحضيري رفيع المستوى المقرر عقده في داكار بالسنغال، في يناير 2026، للإعداد لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026

وأشار الدكتور سويلم إلى الأهمية الكبيرة للمؤتمر المقبل، باعتباره محطة محورية لرسم مستقبل عملية المياه في الأمم المتحدة بعد عامي 2028 و2030، لاسيما من خلال "الحوار التفاعلي الخامس حول المياه في العمليات متعددة الأطراف" المزمع عقده ضمن فعاليات المؤتمر.

وأكد وزير الري اهتمام مصر بالاضطلاع بدور بارز خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، استنادًا إلى النجاحات التي حققتها الدولة خلال السنوات الماضية على الصعيد الدولي، في وضع قضية المياه في قلب أجندة العمل المناخي العالمي، وذلك عبر أسابيع القاهرة للمياه، ومؤتمرات المناخ، ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه عام 2023.

ووجه سويلم الشكر لدولتي الإمارات والسنغال على قيادتهما الناجحة للعملية التشاورية الشاملة، واعتماد المحاور الستة الخاصة بمؤتمر الأمم المتحدة 2026 بالإجماع، بفضل جهودهما.

كما شدد على أهمية مواصلة العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وخاصة الأهداف المتعلقة بالمياه، مع البدء في إعداد إطار عمل لما بعد عام 2030، وتعزيز التعاون الدولي العابر للحدود في مجال المياه، من خلال الحوار التفاعلي حول "المياه من أجل التعاون"، بما يضمن تعزيز دور الأمم المتحدة في قضايا المياه العابرة للحدود، وفقًا لمبادئ وقواعد القانون الدولي.

