كتب-عمرو صالح:

اختتم علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور نزار هاني، وزير الزراعة في لبنان، أعمال الدورة الخامسة للجنة الفنية الزراعية المصرية اللبنانية المشتركة، التي عقدت بالقاهرة، بمشاركة كبار مسؤولي وزارتي الزراعة في البلدين.

ووفقًا لبيان وزارة الزراعة، أكد الوزيران أهمية هذه الدورة كنقطة انطلاق جديدة لتعزيز العلاقات الزراعية بين مصر ولبنان، مشددين على ضرورة تذليل أي معوقات قد تواجه تدفق السلع الزراعية، خاصة بعد ما شهدته الاجتماعات الفنية من توافق كبير حول تعزيز التعاون وإزالة العقبات أمام التبادل التجاري، وفتح آفاق جديدة للشراكة بين البلدين الشقيقين.

واتفق الجانبان على توقيع مذكرة تفاهم في مجال الأبحاث الزراعية خلال اجتماعات اللجنة العليا المصرية اللبنانية المقبلة برئاسة رئيسي وزراء البلدين، بما يتيح تبادل الخبرات في عدة مجالات حيوية، أبرزها: متبقيات المبيدات، استنباط أصناف نباتية مقاومة للملوحة والجفاف والحرارة، تصدير الأمصال واللقاحات البيطرية من مصر إلى لبنان، والتعاون في مجالات الاستزراع السمكي وإنتاج الأعلاف، إضافة إلى الإرشاد الزراعي الرقمي والإعلام الزراعي، والتكيف مع التغيرات المناخية.

وأكد الجانب اللبناني أن مصر تحظى بأولوية دائمة في استيراد البطاطس، وتم الاتفاق على تبادل القرارات والمستندات المتعلقة بحركة التجارة الزراعية بشكل فوري لضمان انسيابية السلع، مع دعم برامج التدريب والزيارات المتبادلة لتبادل الخبرات.

وتضمنت التفاهمات أيضًا تبادل دراسة واعتماد الشهادات الصحية البيطرية لتسهيل وصول المنتجات ذات الأصل الحيواني إلى الأسواق المشتركة، وزيادة الصادرات المصرية من الأسماك ومنتجاتها إلى لبنان من المنشآت المعتمدة.

من جانبه، أوضح الوزير علاء فاروق أن هذه الدورة تمثل تأكيدًا على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وتجسيدًا للإيمان المشترك بأهمية التعاون لمواجهة التحديات الراهنة وعلى رأسها الأمن الغذائي والتغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن ما تم التوصل إليه من تفاهمات سيعزز انسيابية التبادل التجاري ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون الفني والبحثي.

ودعا فاروق نظيره اللبناني إلى القيام بزيارات ميدانية لعدد من المشروعات الزراعية والإنتاجية والبحثية في مصر بمجالات الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي، إضافة إلى معاهد ومعامل مركز البحوث الزراعية.

بدوره، أعرب الوزير نزار هاني عن تقديره للجهود المصرية وحفاوة الاستقبال، واصفًا الاجتماعات بالمثمرة والبناءة، مؤكدًا أن ما تم التوصل إليه في مجالات الأبحاث وتسهيل حركة السلع الزراعية يعد خطوة نوعية لتعزيز القدرات الزراعية وتأمين احتياجات السوق اللبناني. كما دعا الوزير المصري للمشاركة في مؤتمر الاستثمار الزراعي المقرر عقده في بيروت يناير 2026.

واختتمت الاجتماعات بالاتفاق على عقد الدورة السادسة للجنة الفنية المشتركة في بيروت أغسطس 2026، على أن يبدأ الوزير اللبناني والوفد المرافق له اليوم جولة ميدانية لعدد من المواقع الإنتاجية والبحثية والمشروعات الزراعية في مصر، بهدف تبادل الخبرات ونقل التجارب الناجحة، بما يعزز التعاون المشترك بين البلدين.

