بالصور.. وزراء ونواب وشخصيات عامة في عزاء زوجة رئيس البنك الزراعي

11:34 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025
    عزاء زوجة رئيس البنك الزراعي
    عزاء زوجة رئيس البنك الزراعي
    عزاء زوجة رئيس البنك الزراعي
    عزاء زوجة رئيس البنك الزراعي (4)
    عزاء زوجة رئيس البنك الزراعي
    عزاء زوجة رئيس البنك الزراعي
    عزاء زوجة رئيس البنك الزراعي
    عزاء زوجة رئيس البنك الزراعي
    عزاء زوجة رئيس البنك الزراعي
    عزاء زوجة رئيس البنك الزراعي
    عزاء زوجة رئيس البنك الزراعي
    عزاء زوجة رئيس البنك الزراعي
    عزاء زوجة رئيس البنك الزراعي
    عزاء زوجة رئيس البنك الزراعي
    عزاء زوجة رئيس البنك الزراعي
    عزاء زوجة رئيس البنك الزراعي
    عزاء زوجة رئيس البنك الزراعي
    عزاء زوجة رئيس البنك الزراعي
    عزاء زوجة رئيس البنك الزراعي
    عزاء زوجة رئيس البنك الزراعي
    عزاء زوجة رئيس البنك الزراعي
    عزاء زوجة رئيس البنك الزراعي
    عزاء زوجة رئيس البنك الزراعي
    عزاء زوجة رئيس البنك الزراعي
تصوير - هاني رجب:

أقيم مساء اليوم بمسجد الشرطة في الشيخ زايد عزاء، الدكتورة أسماء دكروري، زوجة هاني سيف النصر، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي.

حضر العزاء الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب السابق والقيادي بحزب الجبهة الوطنية، والمهندس علاء فاروق، وزير الزراعة، والدكتور سعد نصر، وزير الزراعة الأسبق، والدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق.

كما حضر النائب مصطفى بكري، والنائب عمرو أبو السعود، إلى جانب عدد كبير من النواب والشخصيات العامة.

عزاء زوجة رئيس البنك الزراعي مسجد الشرطة أسماء دكروري هاني سيف النصر
