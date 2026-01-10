نجيب ساويرس خلال افتتاح متحف فاروق حسني: أنا من مريديه وعشاقه

تصل إلى حد الصقيع.. الأرصاد تحذر من أجواء شديدة البرودة ليلًا

تصوير- هاني رجب:

انطلق منذ قليل حفل افتتاح متحف الفنان فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، وذلك بمقر المتحف الكائن في شارع العزيز عثمان بمنطقة الزمالك بالقاهرة، بحضور نخبة من الفنانين التشكيليين والمثقفين والشخصيات العامة.

وذلك بحضور عدد من الوزراء والسفراء والشخصيات العامة والفنانين من مصر وخارجها، وكان في مقدمة الحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والمهندس أحمد نظيف رئيس وزراء مصر الأسبق، وجمال مبارك، ورجل الأعمال نجيب ساويرس وعمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية وغيرهم.

وأعرب المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس أمناء متحف فاروق حسني، عن سعادته بافتتاح المتحف.

وقال ساويرس خلال كلمته: "أنا من مريدي وعشاق فاروق حسني، ومن الناس الذين عاصروا تجربته من الأول، ووقته شهد إنجازات كثيرة جدا يطول الوقت إذا أردنا سردها".

وأضاف ساويرس: "طول عمره عنده طيبة الفنان، وإبداع النجوم، وأعتبر نفسي محظوظا لأنه أحد أصدقائي الحقيقيين".

وتابع: "هذا المتحف له قصة كبيرة فقد كان المرسم الخاص للوزير أثناء توليه الوزارة، ووضع فاروق حسني فيه كل مدخراته وكل أعماله الفنية، ليكون إضافة كبيرة للوسط الفني ولطلبة الفنون".

يضم المتحف مجموعة من أعمال فاروق حسني الفنية، إلى جانب مقتنيات مختارة لأعمال بعض الفنانين المصريين والعالميين، فضلًا عن مكتبة تحتوى على كتب نادرة في مختلف فروع المعرفة، وقاعة مخصصة لعرض الأفلام التسجيلية، ومكتبة موسيقية.

ويمثل هذا الافتتاح حدثًا استثنائيًا يضاف إلى سلسلة إنجازات فنان ترك بصمات عميقة وواضحة فى المشهد الثقافى والفنى المصرى، سواء عبر تجربته التشكيلية أو خلال رحلته كوزير لثقافة مصر لأكثر من ثلاثة وعشرين عامًا، وهى بصمات ما زالت حاضرة ومؤثرة رغم مرور خمسة عشر عامًا على مغادرته المنصب.