تصل إلى حد الصقيع.. الأرصاد تحذر من أجواء شديدة البرودة ليلًا

كتب- حسن مرسي:

06:05 م 10/01/2026
أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر اليوم السبت بمرتفع جوي يزيد من سطوع الشمس نهارًا، محذرة من انخفاض ملموس في درجات الحرارة مع حلول الليل، واضطراب ملحوظ في حركة الملاحة البحرية.

وأضافت غانم خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى، أن الأجواء ستكون مائلة للدفء خلال فترة النهار، حيث تسجل درجات الحرارة العظمى في القاهرة ما بين 19 و20 درجة مئوية.

وتابعت أن الانخفاض الحاد يظهر مع فترات الليل والصبح الباكر، حيث تتراوح الصغرى في القاهرة بين 10 و11 درجة، بينما تهبط إلى أقل من 8 درجات في المدن الجديدة، وقد تصل إلى 6 درجات في بعض محافظات الصعيد.

وحذرت من وصول الأجواء إلى حد الصقيع في مناطق مثل وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد، داعيةً المواطنين في تلك المناطق لأخذ الحيطة.

وأشارت إلى أن فرص سقوط الأمطار اليوم تنحصر في المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، تكون خفيفة ومتقطعة.

ولفتت الدكتورة منار عانم إلى استمرار حالة عدم الاستقرار في البحر المتوسط، حيث من المتوقع أن تصل ارتفاع الأمواج إلى ما بين 2.5 و4 أمتار، مما يجعله غير آمن للملاحة أو ممارسة الأنشطة البحرية.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد إلى تحسن نسبي واستقرار بدءًا من يوم الأحد على كافة الأنحاء.

الطقس الصقيع درجات الحرارة الأرصاد

