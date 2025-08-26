كتب – عمرو صالح:

أعلنت حديقة الحيوان بالجيزة، بدء إجراءات استيراد 362 حيوانًا جديدًا من الخارج، في إطار خطة التطوير الشاملة التي تشهدها الحديقة منذ أكثر من عام، تمهيدًا لإعادة افتتاحها للجمهور خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال زيارة لجنة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، برئاسة الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة، حيث استمعت اللجنة إلى عرض تفصيلي حول مشروع التطوير والإجراءات المتبعة في رعاية الحيوانات وتغذيتها.

وأكدت اللجنة أن أي قرار يتعلق بالتخلص من الحيوانات لا يتم إلا بعد موافقة الهيئة وتحت إشرافها المباشر، بما يتماشى مع المعايير البيطرية الدولية ومعايير الرفق بالحيوان.

وبحسب بيان صادر عن الحديقة، فقد تم الاتفاق أيضًا على دعم حدائق الحيوان بالمحافظات عبر تزويدها بالحيوانات المتاحة من فائض حديقة حيوان الجيزة، بما يسهم في تعزيز التنوع الحيوي وتطوير باقي الحدائق التابعة لوزارة الزراعة.

وفي ختام الاجتماع، وجهت إدارة الحديقة الشكر إلى وزير الزراعة، ووزير الإنتاج الحربي، وكافة الأجهزة المعنية، على دعمهم لمشروع تطوير حديقتي الحيوان والأورمان، مؤكدين أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للزوار ورعاية الحيوانات.