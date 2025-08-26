كتب- عمرو صالح:

أكد التحالف الوطني لتطوير حديقتي الحيوان والأورمان، التزامه الكامل بتطبيق أعلى المعايير الدولية في مجال الرعاية البيطرية للحيوانات، وذلك من خلال الاستعانة بخبرات محلية ودولية متخصصة، بما يضمن صحة الحيوانات وسلامتها وفقًا للبروتوكولات العالمية المعتمدة.

وقال التحالف في بيان اليوم الثلاثاء، إن ما جرى تداوله مؤخرًا بشأن أوضاع بعض الحيوانات بحديقة الحيوان بالجيزة "غير دقيق".

وأشار إلى أن الحيوانات قد تم استلامها في حالات صحية متباينة وفق تقارير فنية من الجهات المختصة؛ حيث تبين أن بعضها قابل للعلاج، بينما كانت أخرى مصابة بأمراض معدية، الأمر الذي استلزم تطبيق آليات القتل الرحيم المعترف بها عالميًا، حفاظًا على باقي الحيوانات والعاملين والزوار، وفق البيان.

وشدد البيان على أن جميع الإجراءات تتم وفق أحدث المعايير العالمية وتحت إشراف خبراء متخصصين، وهو ما أكده الاتحاد الإفريقي لحدائق الحيوان بعد اعتماده للمرحلة الأولى من مشروع التطوير، معلنًا انطلاق المرحلة الثانية التي تشمل إنشاء بيوت جديدة للحيوانات بإشراف الاتحاد.

وفي السياق ذاته، استقبلت حديقة الحيوان لجنة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، برئاسة الدكتور حامد الأقنص، حيث استعرضت اللجنة تفاصيل مشروع التطوير والإجراءات المتبعة في الرعاية البيطرية والتغذية، وتم التأكيد على أن أي قرار يخص التخلص من الحيوانات لا يتم إلا بعد موافقة الهيئة وتحت إشرافها المباشر.

واتفق الجانبان على الإسراع في إنهاء إجراءات استيراد حيوانات جديدة من الخارج، فضلًا عن دعم حدائق الحيوان بالمحافظات من فائض حديقة الحيوان بالجيزة.

وفي ختام الاجتماع، وجّه التحالف الشكر إلى وزير الزراعة ووزير الإنتاج الحربي وكافة الجهات المعنية على دعمهم لمشروع تطوير "حديقتي الحيوان والأورمان"، الذي يعد خطوة رئيسية نحو إعادة إحياء هذا المرفق التاريخي وتعزيز مكانته كواجهة حضارية لمصر.

يأتي البيان ردًا على الأنباء التي ترددت على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وقائع قتل لحيوانات داخ