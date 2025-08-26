مستشفى 57357 يوقع 11 بروتوكول تعاون لتدريب امتياز التمريض

كتب- أحمد جمعة:

وقع مستشفى سرطان الأطفال 57357 بروتوكولات تعاون مع 11 كلية تمريض من 10 جامعات مصرية، بهدف تدريب الخريجين الجدد وتأهيلهم لسوق العمل، وذلك تأكيدًا على رؤية المستشفى بأن التمريض يمثل حلقة أساسية في اكتمال الرعاية الصحية، وحرصه على توفير برامج تدريب عالية المستوى لإعداد كوادر تمريضية متميزة.

حضر توقيع البروتوكولات د. معتز الزميتي، المدير الطبي لمستشفى 57357، وعمداء كليات التمريض من جامعات: المنصورة، حلوان، المنوفية، أسيوط، بني سويف، جنوب الوادي، دمنهور، 6 أكتوبر، البريطانية، الحديثة، وجامعة مصر.

وقال د. شريف أبوالنجا، المدير التنفيذي لمجموعة 57357 ومدير عام المستشفى، إن التدريب يعزز القدرات العملية للطلاب، ويؤهلهم لاكتساب خبرات ميدانية في التعامل مع الحالات الحرجة ورعاية مرضى الأورام، بما يتماشى مع المعايير العالمية في التعليم الطبي والتمريضي. وأكد أن التدريب يُعد استثمارًا في الكوادر التمريضية، باعتبارهم العمود الفقري للمنظومة الصحية، ولذلك يركز البرنامج على أحدث بروتوكولات الرعاية التمريضية لإعداد جيل جديد من الممرضين والممرضات على درجة عالية من الكفاءة، قادرين على مواكبة التطورات المتسارعة في علوم الطب والرعاية الصحية.

وأكدت د. سحر موسى، مدير التمريض بمستشفى 57357، أن البروتوكولات تنص على تدريب مجموعات من خريجي كليات التمريض في المستشفى، حيث تقوم كل كلية بترشيح عدد من خريجيها لقضاء سنة الامتياز بـ57357. ويتم اختيار المتدربين من قبل لجنة متخصصة بالمستشفى، ثم توزيعهم على الأقسام المختلفة، حيث يخضعون لتدريب عملي وممارسة فعلية تحت إشراف فريق التمريض، مع تقييم شهري لكل طالب، ومتابعة مستمرة من عمداء الكليات.

وقالت د. سماح علوي، رئيس قسم التعليم المستمر والتدريب بقسم التمريض بالمستشفى، إن المتوسط يصل إلى اختيار 20 طالبًا من كل كلية. ويهدف البرنامج إلى إعداد "سفراء للمستشفى" قادرين على نقل الخبرات والمهارات التي اكتسبوها إلى المستشفيات والمراكز الصحية الأخرى بعد تخرجهم، بما يساهم في رفع مستوى الرعاية الصحية بجميع أنحاء البلاد.