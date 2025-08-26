كتب- محمد نصار:

التقى د. إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بمكتبه بديوان عام المحافظة رؤساء أحياء مصر الجديدة، وغرب القاهرة، والمعادي، والساحل الجدد.

وشدد محافظ القاهرة، خلال اللقاء، على ضرورة التواجد الميداني الدائم بالشارع بين المواطنين للاستماع إلى طلباتهم، واتخاذ الإجراءات الفورية لحلها فى إطار القانون، والاستجابة لمطالبهم باعتبار خدمة المواطنين هي هدف ومهمة العمل داخل المحافظة.

وطالب محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء الجدد ببذل أقصى الجهد، مؤكدًا ضرورة أن تظهر بصمة رئيس الحي بالشارع ويشعر بها المواطن.

وأكد محافظ القاهرة، أهمية التعاون مع المجتمع المدني لمساعدة الأجهزة التنفيذية في تنفيذ خطط الدولة لرفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

وشدد محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء الجدد بسرعة إنجاز مصالح المواطنين مع سرعة الانتقال للحدث والإخطار والتواصل وتفعيل دور المتابعة الميدانية بالحي بصفة مستمرة على مدار اليوم وتطبيق سياسة الثواب والعقاب ومحاسبة المقصر، وتقليل دورة العمل المستندية لسرعة الإنجاز، مع الإسراع في تنفيذ الخطة الاستثمارية ورفع معدلات الأداء بها.

كان محافظ القاهرة قد أصدر قرارًا بتكليف إسلام سيد إسماعيل من رئيس حي الزيتون إلى رئيس حي مصر الجديدة، ومحمد السيد حسنين مزيد من رئيس حي الموسكي إلى رئيس حي غرب القاهرة، ومحمد عثمان الإمام من رئيس حي غرب القاهرة إلى رئيس حي المعادي، ومحمد عبد الوهاب محمد من رئيس حي مصر الجديدة إلى رئيس حي الساحل.