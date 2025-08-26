توجيه مهم.. وزير الثقافة يتفقد مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة

كتب- محمد شاكر:

تفقد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، اليوم الثلاثاء، مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة سير العمل بقطاعات الوزارة المختلفة.

وخلال الجولة، زار وزير الثقافة مقار كل من: الهيئة العامة لقصور الثقافة، المركز القومي للترجمة، قطاع صندوق التنمية الثقافية، والإدارة المركزية للعلاقات الدولية، حيث اطلع على سير العمل والإمكانات المتاحة داخل كل قطاع.

وأكد الوزير، خلال جولته، على ضرورة وضع خطة متكاملة لبرنامج تدريبي شامل يستهدف رفع كفاءة العاملين بالهيئة العامة لقصور الثقافة في القاهرة والمحافظات، بما يتواكب مع التغيرات الحديثة في الإدارة، موضحًا أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بالعنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لنجاح المنظومة الثقافية.

وشدّد الدكتور أحمد فؤاد هنو على أهمية توحيد الهوية البصرية للوزارة عبر مختلف إدارات وأقسام الجرافيك، بما يسهم في تعزيز صورة الثقافة المصرية محليًا ودوليًا، مؤكدًا ضرورة الاستفادة القصوى من الكفاءات الإدارية والفنية لضمان تحسين جودة الأداء وسير العمل داخل مختلف قطاعات الوزارة.

وأشار وزير الثقافة إلى أن مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية يعكس التوجه العام للدولة نحو بناء بيئة عمل عصرية قائمة على أحدث النظم التكنولوجية، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 في التحول الرقمي والحوكمة الرشيدة، ويتيح تقديم خدمات ثقافية أكثر تطورًا وتكاملًا للمواطنين.

