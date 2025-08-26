إعلان

الأرصاد: انخفاض الحرارة واستمرار الرطوبة مع فرص أمطار على هذه المناطق

12:59 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025
كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة بداية من اليوم تستقر على القاهرة بين 34 و35 درجات، حيث تتحسن حالة الطقس بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.

وأضافت غانم أن الرطوبة ما زالت مرتفعة وهي ما تجعل الطقس شديد الحرارة خاصة خلال فترة الظهيرة، كما تتسبب في الإحساس بارتفاع درجات الحرارة والتي تصل لـ 37 و38 درجات.

وتابعت: متوقع غدا وجود شبورة مائية في ساعات الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال البلاد وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

وأكدت: يوجد فرص أمطار، ضعيفة على السواحل الشمالية، وأمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا على حلايب وشلاتين.

