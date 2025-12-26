بث مباشر.. شاهد الحلقة الجديدة من برنامج دولة التلاوة

يبحث الملايين من جماهير برنامج دولة التلاوة، عبر محركات البحث المختلفة عن رابط بث مباشر لمشاهدة البرنامج.

وذلك تزامنًا مع حلول الساعة التاسعة مساءً والتي يعرض بها البرنامج، الذي من المقرر أن يشهد منافسة مشتعلة بين 4 مواهب من صفوة المتسابقين الذين استطاعوا الصمود حتى الحلقة الـ13 من البرنامج.

ويقدم مصراوي في هذا التقرير رابط بث مباشر برنامج دولة التلاوة الان، تسهيلًا على جمهور البرنامج.

يمكنكم متابعة البث المباشر للحلة الـ13 من برنامج دولة التلاوة عن طريق: اضغط هنا

كما تتيح العديد من القنوات مشاهدة البرنامج مجانًا على التلفاز عن طريق البث الحي لتلك القنوات وهي: (الناس، الحياة، CBC، ومصر للقرآن الكريم، إضافة إلى منصات وزارة الأوقاف المصرية ومنصة Watch It).

