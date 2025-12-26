إعلان

أمريكا: مقتل رجل وإصابة شرطيين في إطلاق نار في نورث كارولينا

كتب : مصراوي

09:45 م 26/12/2025

مقتل رجل وإصابة شرطيين في إطلاق نار في نورث كارولي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(أ ب)

لقي رجل حتفه رميا بالرصاص اليوم الجمعة بعد إطلاقه النار على رجال الشرطة في ضاحية من ضواحي مدينة شارلوت بولاية نورث كارولينا الأمريكية، خلال تبادل حضانة طفل، حسبما أفادت السلطات.

وأصيب في حادث إطلاق النار أيضا فردان يعملان بشرطة مينت هيل وهما في حالة حرجة، وفقًا لما ذكرته شرطة مينت هيل في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتم استدعاء رجال شرطة مينت هيل إلى موقع تبادل حضانة الطفل عند متجر "إديبل آرانجمنت" في حوالي الساعة 1045 من صباح اليوم الجمعة.

وقالت السلطات إن الرجل أخرج مسدسًا وبدأ بإطلاق النار فرد رجل الشرطة عليه بإطلاق النار. وقالت الشرطة إنه لقي حتفه في تبادل إطلاق النار.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث إطلاق نار كارولينا الشمالية نورث كارولينا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

بنين

- -
14:30

بوتسوانا

السنغال

- -
17:00

الكونغو الديمقراطية

أوغندا

- -
19:30

تنزانيا

نيجيريا

- -
22:00

تونس

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

اضطراب بالملاحة وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة
ملخص وفيديو أهداف مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا