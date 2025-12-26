أمريكا: مقتل رجل وإصابة شرطيين في إطلاق نار في نورث كارولينا

مقتل رجل وإصابة شرطيين في إطلاق نار في نورث كارولي

(أ ب)

لقي رجل حتفه رميا بالرصاص اليوم الجمعة بعد إطلاقه النار على رجال الشرطة في ضاحية من ضواحي مدينة شارلوت بولاية نورث كارولينا الأمريكية، خلال تبادل حضانة طفل، حسبما أفادت السلطات.

وأصيب في حادث إطلاق النار أيضا فردان يعملان بشرطة مينت هيل وهما في حالة حرجة، وفقًا لما ذكرته شرطة مينت هيل في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتم استدعاء رجال شرطة مينت هيل إلى موقع تبادل حضانة الطفل عند متجر "إديبل آرانجمنت" في حوالي الساعة 1045 من صباح اليوم الجمعة.

وقالت السلطات إن الرجل أخرج مسدسًا وبدأ بإطلاق النار فرد رجل الشرطة عليه بإطلاق النار. وقالت الشرطة إنه لقي حتفه في تبادل إطلاق النار.