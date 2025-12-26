إعلان

من قتل عبدالله عزام؟ نبيل نعيم يجيب |فيديو

كتب : أحمد العش

08:29 م 26/12/2025

نبيل نعيم

قال نبيل نعيم، القيادى السابق بجماعة الجهاد وتنظيم القاعدة، إن عبدالله عزام قتل على يد إسرائيل أثناء قيامه بتدريب الفلسطينيين على تنفيذ عمليات داخل الأراضي المحتلة.

وأضاف نعيم، خلال لقائه مع برنامج "كل الكلام" المذاع على قناة "الشمس"، أن إسرائيل تمتلك أجهزة مخابرات نشطة للغاية.

وأشار إلى أن المخابرات الباكستانية، هي التي أبلغته بذلك، وفي نفس الوقت لا يستبعد أن الجهة المسؤولة عن مقتله قد تكون مختلفة، وربما تشمل المخابرات الباكستانية نفسها أو جهات أخرى.

وأوضح القيادى السابق بجماعة الجهاد، أن الرواية الرسمية تفيد بأن إسرائيل نفذت العملية عن طريق وضع متفجرات في بالوعة صرف صحي كانت سيارته تمر من فوقها، مما أدى إلى مقتله أثناء تواجده هناك، مؤكدًا أنه كان مرصودًا ومراقبًا طوال الوقت من قبل المخابرات الإسرائيلية.

نبيل نعيم القيادى السابق بجماعة الجهاد عبدالله عزام قتل على يد إسرائيل نبيل نعيم برنامج كل الكلام

