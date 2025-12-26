داعية يوضح الحكم الفقهي في توقعات التاروت وقراءة الطالع

أكد الداعية عمرو الليثي، أن توقعات التاروت وقراءة الطالع حرام شرعًا، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء والدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، أفتيا بحرمته حتى لو كان من باب التسلية.

وقال الليثي في حواره مع الإعلامي مصعب العباسي ببرنامج "علامة استفهام"، إن أوراق التاروت مجرد أوراق تشبه الكوتشينة مع صور يتم ترتيبها لادعاء كشف الغيب، مضيفاً أن التنجيم عن أحداث السنة المقبلة خرافات لا أساس لها.

أوضح أن السعي لمعرفة الغيب من خلال التاروت يخرج الإنسان من التفكير المستقيم إلى المعوج، مشيرًا إلى أن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بعالم الغيب والشهادة وأنه لا يظهر على غيبه أحدًا.

وتابع الليثي أن المنجمين يخلطون حقائق علمية موثقة بكذب ليصدقهم الناس، مؤكدًا أن ربط الأبراج أو حركة النجوم بالمستقبل خطأ كبير لا علاقة له بالعلم أو الدين.

واستشهد الليثي بالقرآن الكريم في تأكيد أن علم الغيب لله وحده، مستدلاً بقوله تعالى: "عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا".

