كأس الأمم الأفريقية

أنجـــــولا

1 1
14:30

زيمبابوي

كأس الأمم الأفريقية

مصر

1 0
17:00

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية

زامبيا

0 0
19:30

جزر القمر

كأس الأمم الأفريقية

المغرب

1 0
22:00

مالي

كأس مصر

زد

1 0
14:30

نادي چي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

1 0
22:00

نيوكاسل

حكم دولي يعلق على الحالات المثيرة للجدل في مباراة مصر وجنوب إفريقيا

كتب - يوسف محمد:

09:25 م 26/12/2025
أكد الحكم الدولي السابق توفيق السيد، أن باسيفيك ندابيها وينيمانا حكم مباراة مصر وجنوب أفريقيا اليوم، في كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، قدم مباراة جيدة اليوم.

وقال السيد في تصريحات خاصة لمصراوي: "ركلة جزاء منتخب مصر صحيحة 100%، هناك مخالفة واضحة على مدافع منتخب جنوب أفريقيا ضد محمد صلاح، لذا فإن قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء صحيح".

وأضاف: "قرار الحكم أيضًا بإشهار البطاقة الصفراء الثانية وطرد محمد هاني، كان صحيحا، لأن هناك خطأ على اللاعب ودهس واضح على قدم لاعب جنوب أفريقيا وهو ما يستوجب إشهار البطاقة".

وعن مطالبات لاعبي جنوب أفريقيا بالحصول على ركلة جزاء، قال السيد: "الحكم في البداية احتسب ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء، لإظهار أن الكرة من داخل المنطقة وليس من الخارج".

واختتم السيد تصريحاته: "قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء، كان صحيحا لأن يد ياسر إبراهيم التي ارتطمت بها الكرة، تسمى في القانون يد داعمة يرتكز عليها اللاعب على الأرض، لذا لا تستوجب هذه اللعبة احتساب أي خطأ".

والجدير بالذكر أن منتخب مصر اليوم، تمكن من تحقيق الفوز اليوم على حساب نظيره منتخب جنوب أفريقيا، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية بكأس أمم أفريقيا.

مصر وجنوب أفريقيا كأس الأمم الأفريقية منتخب مصر بطولة أمم أفريقيا توفيق السيد

جميع المباريات

السنغال

- -
17:00

الكونغو الديمقراطية

نيجيريا

- -
22:00

تونس

أوغندا

- -
19:30

تنزانيا

بنين

- -
14:30

بوتسوانا

