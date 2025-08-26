طقس الثلاثاء.. انخفاض الحرارة واضطراب الملاحة ونشاط للرياح

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء على معظم أنحاء البلاد.

وقالت الأرصاد في بيانها أنه من المتوقع استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلًا وفي الصباح الباكر.

كما توقعت الأرصاد تكون شبورة مائية من 8:4 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء ونشاط لحركة الرياح على أغلب الأنحاء، تعمل على تلطيف الأجواء ليلًا.

واضطراب ملاحة بحرية على بعض المناطق من سواحل (مطروح - العلمين - الإسكندرية - بلطيم) وسرعة الرياح من (50:35) كم/ س وارتفاع الأمواج من (3.5:2) متر.

