كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن المصريين في الخارج أظهروا التزامًا وطنيًا كبيرًا خلال جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" على قناة "dmc" إن مشاركتهم الفعالة تعكس وعيهم العميق وارتباطهم الوثيق بوطنهم، مشددًا على أن هذا المشهد يُعد مصدر فخر لمصر.

وأضاف وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن مواعيد إغلاق صناديق التصويت تختلف باختلاف التوقيتات في الدول المختلفة.

وأشار إلى أن النتائج النهائية للجولة سيتم الإعلان عنها فور اكتمال عملية التصويت في جميع الدول، مما يضمن دقة وشفافية العملية الانتخابية.

وأكد وكيل اللجنة أن المصريين بالخارج دائمًا ما يلبون نداء الوطن في الاستحقاقات الدستورية، حتى وإن تطلب ذلك التضحية بأوقاتهم الخاصة أو ترك أعمالهم.

وتابع الدكتور أيمن محسب، إن هذه المشاركة تُبرز مدى إحساسهم بالمسؤولية تجاه وطنهم وإيمانهم بأهمية المساهمة في صنع القرار السياسي.

وأشار محسب إلى أن هذا الالتزام يعزز صورة مصر كدولة تتمتع بشعب واعٍ ومشارك، مؤكدًا أن إقبال المصريين بالخارج على التصويت يعكس إدراكهم لأهمية دورهم في دعم استقرار الوطن، مؤكدًا أن هذه الروح الوطنية تُعد نموذجًا يُحتذى به في تعزيز الديمقراطية والمشاركة السياسية.