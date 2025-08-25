"الحضارة المصرية والأفروسنتريك".. ندوة في قصر الإبداع اليوم

كتب- محمد شاكر:

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، في السابعة مساء اليوم الاثنين، ندوة تثقيفية بعنوان "الحضارة المصرية والأفروسنتريك.. محاولات السرقة وآليات الطرح وكيفية التعامل"، بقصر الإبداع الفني بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك ضمن برنامج الملتقى الأول للفنون التشكيلية "رؤى إبداعية"، وفي إطار برامج وزارة الثقافة.

يشارك في الندوة الفنان محمد خميس، وتحاوره سارة بدران، وتشهد نقاشات حول محاولات سرقة الحضارة المصرية ونسبها لثقافات أخرى، آليات الطرح الإعلامي والثقافي للتصدي لهذه الادعاءات، وكيفية الحفاظ على التراث والهوية الحضارية المصرية في مواجهة التشويه.

الملتقى الأول للفنون التشكيلية تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، وتنفذ فعالياته ضمن أنشطة الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة الدكتورة حنان موسى، والإدارة العامة للقصور المتخصصة برئاسة الدكتورة منى شعير، ونشاط قصر الإبداع.

ويشهد الملتقى تنظيم عدد من اللقاءات التثقيفية والجلسات الحوارية والعروض الفنية والورش المتخصصة، ويختتم مساء الخميس 28 أغسطس مع حفل تتخلله فقرات فنية.

وانطلقت فعاليات الملتقى أمس الأحد بافتتاح معرض فني تضمن مجموعة من الأعمال الإبداعية والتراثية التي شارك في تقديمها 48 فنانًا وأكاديميًا.

