بدء التشغيل التجريبي لمحطتَي صرف صحي جديدتَين بأطفيح في الجيزة

كتب- محمد أبو بكر:

أجرى المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اليوم الإثنين، جولة موسعة بمركز ومدينة أطفيح، أطلق خلالها التشغيل التجريبي لمحطتَي صرف صحي جديدتَين، تُعدّان من أبرز المشروعات التنموية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات والبنية التحتية في القرى الأكثر احتياجًا.

واستهل المحافظ جولته بتفقد محطة رفع الصرف الصحي الفرعية بقرية البرمبل، التي تم تنفيذها بطاقة تصميمية تبلغ 20 ألف متر مكعب يوميًّا، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأهالي وتعزيز كفاءة البنية التحتية بالقرية.

وأكد النجار أهمية ضمان الجاهزية الكاملة لمولدات الكهرباء بالمحطة لتعظيم الاستفادة منها في حالات انقطاع التيار؛ بما يضمن استمرارية الخدمة دون توقف.

وأطلق محافظ الجيزة التشغيل التجريبي لمحطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بقرية صول، بطاقة تصميمية تصل إلى 30 ألف متر مكعب يوميًّا؛ لخدمة أهالي قريتَي صول ونزلة ترجم، بما يعزز البنية التحتية في المناطق التي كانت تعاني نقص خدمات الصرف الصحي.

وأشار النجار إلى أن المحطات الجديدة ستُخفف الأعباء عن الأهالي الذين عانوا طويلًا نقصَ هذه الخدمات، كما تُسهم في دعم خطط التنمية المستدامة بالريف المصري.

وأوضح محافظ الجيزة أن هذه المشروعات ستُحدث نقلة نوعية في حياة المواطنين، وتحد من مشكلات الصرف الصحي المزمنة، فضلًا عن تحسين البيئة العامة في الريف.

اقرأ أيضًا:

أمطار تصل لرعدية وظواهر تضرب البلاد.. توقعات طقس الأيام المقبلة

7 صور للمحلات البديلة.. محافظة القاهرة تبحث تسكين أصحاب المحال بالسبتية

تفاصيل جديدة في واقعة بائع البطاطا وموظف الإشغالات بالدقي

هجرات عظمى| 2 مليون طائر يمرون عبر مصر سنويًا.. خريطة كاملة للمسارات