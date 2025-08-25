كتب- أحمد جمعة:

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، سفير جمهورية الهند لدى القاهرة، سوريش كي ريدي، والوفد المرافق له، بمقر وزارة الصحة والسكان في العلمين الجديدة، لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجالات الرعاية الصحية، والتكنولوجيا الدوائية، وإنتاج اللقاحات.

في بداية اللقاء، رحب الدكتور خالد عبد الغفار، بالسفير الهندي والوفد المرافق، مشيدًا بالعلاقات الوثيقة بين مصر والهند، ومعربًا عن تطلعه لتوسيع آفاق التعاون الثنائي بما يسهم في تعزيز الأمن الصحي وتحقيق الرفاه لشعبي البلدين.

‎وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تناول مناقشة الخطط الحالية والمستقبلية للتعاون في مجالات الرعاية الصحية والتكنولوجيا، مع التركيز على فرص الشراكة بين الشركات الهندية والمصانع والشركات المصرية.

كما شهد اللقاء تبادل الخبرات في إنتاج اللقاحات والأدوية، مع استعراض إمكانية إقامة مشروعات مشتركة تدعم توجه الاتحاد الأفريقي نحو زيادة الإنتاج المحلي للقاحات والأدوية.

‎وأضاف "عبد الغفار"، أن الوزير استعرض القدرات المتقدمة التي تمتلكها مصر في هذا المجال، مؤكدًا استعدادها للتعاون مع الشركات الهندية لتعزيز الإنتاج المحلي.

كما تم استعراض مستجدات الشراكة بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" ومعهد سيروم الهندي، مع التأكيد على إمكانية التوسع في التعاون مع شركات الأدوية الهندية.

‎وخلال اللقاء، وجه الدكتور خالد عبد الغفار، الدعوة للجانب الهندي لحضور النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والتنمية المقرر انعقاده في نوفمبر 2025، كما دعا وزير الصحة الهندي والسفير الهندي وممثلي الشركات الهندية لزيارة مصانع الأدوية واللقاحات في مصر لاستكشاف فرص التعاون المشترك.

‎من جانبه، أعرب السفير سوريش كي ريدي، عن تقديره للتعاون المثمر مع مصر، مشيدًا بدورها الريادي في القطاع الصحي على المستوى الأفريقي.

وأكد حرص الهند على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر في مجالات التكنولوجيا الدوائية وإنتاج اللقاحات، بما يدعم الأمن الصحي ويحقق أهداف التنمية المستدامة.

‎حضر اللقاء الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور شريف الفيل، رئيس مجلس إدارة "فاكسيرا"، والدكتورة زينب الصدر، مساعد نائب وزير الصحة، والدكتورة هنادي محمد، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، والدكتورة سوزان الزناتي، مدير الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتورة هند عاشور، مدير الإدارة العامة للصيدلة.