خطوات الاستعلام عن نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025 فور ظهورها

يترقب طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم ظهور نتيجة امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2025، حيث تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإتاحتها رسميًا عبر موقعها الإلكتروني فور اعتمادها من محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم.

النتيجة مرتبطة بإنهاء أعمال التصحيح

أوضحت مصادر مسؤولة بالوزارة أن موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025 سيكون عقب الانتهاء الكامل من أعمال التصحيح ورصد الدرجات، على أن يتم الإعلان الرسمي من خلال بيان يصدر عن الوزارة بمجرد اعتماد النتائج بشكل نهائي.

خطوات الاستعلام عن النتيجة

يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الدور الثاني الثانوية العامة 2025 من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم عبر الرابط التالي .. أضغط هنا

وتتمثل خطوات الاستعلام فيما يلي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني للوزارة.

اختيار أيقونة "نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2025" من القائمة الرئيسية.

كتابة رقم جلوس الطالب في الخانة المخصصة بشكل صحيح.

الضغط على زر "عرض النتيجة" لتظهر الدرجات التفصيلية في جميع المواد.

كما أشارت الوزارة إلى أن الموقع يتيح إمكانية طباعة النتيجة مباشرة للاحتفاظ بها كنسخة ورقية.

يذكر، أن طلاب الدور الثاني بالثانوية العامة (النظام الجديد) قد انتهوا من أداء امتحانات الدور الثاني يوم السبت الماضي 23 أغسطس.

