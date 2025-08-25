إعلان

انخفاض الحرارة ورياح.. توقعات طقس الساعات المقبلة

10:45 ص الإثنين 25 أغسطس 2025
كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة، موضحة أن البلاد تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مع نشاط ملحوظ للرياح.

وأوضحت الهيئة أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى اليوم الإثنين 25 أغسطس تسجل 35 درجة مئوية في الظل، مشيرة إلى أن نشاط الرياح سيساهم في تلطيف الأجواء على معظم المناطق.

وأضافت الهيئة أن حالة الطقس ستشهد اضطرابًا في حركة الملاحة البحرية على بعض الشواطئ المطلة على البحر المتوسط، وتشمل مطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم، حيث يتراوح ارتفاع الأمواج بين 2 و3 أمتار.

كما حذرت الهيئة من اضطراب الملاحة البحرية على بعض السواحل بخليج السويس، مع توقعات بارتفاع الأمواج أيضًا ما بين 2 و3 أمتار، وهو ما يستدعي اتخاذ الاحتياطات اللازمة من قبل مرتادي البحر وأصحاب الأنشطة البحرية.

