"كدمات وجروح خفيفة".. أول بيان رسمي من الكهرباء بشأن حادث الوزير خلال توجهه لـ العلمين

01:37 ص الإثنين 25 أغسطس 2025

وزير الكهرباء

كتب- محمد صلاح:

أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بيانا قبل قليل، أكدت خلاله تعرض ركاب الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى حادث مروري أثناء سفره إلى مدينة الإسكندرية لتفقد عدد من المشروعات ومواقع العمل التابعة للوزارة.

وقالت الوزارة في بيانها، إن الحادث وقع على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي في الساعة الحادية عشر مساء الأحد، إذ أسفر عن إصابة سائق السيارة الخاصة بالحراسة وأحد أفراد الحراسة بكدمات وجروح خفيفة.

واطمئن الدكتور محمود عصمت على طاقم الركاب، إذ تم إجراء الفحوصات اللازمة بأحد المستشفيات بمدينة السادس من أكتوبر.

