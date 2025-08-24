إعلان

الثلاثاء.. انعقاد ثالث ورشة عمل لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي

06:47 م الأحد 24 أغسطس 2025

لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد عبدالمنعم:

تعقد لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس، بالتعاون مع رابطة النقاد الرياضيين، الثلاثاء ٢٦ أغسطس ٢٠٢٥، ثالث ورش العمل التدريبية المتخصصة تحت عنوان: "الإعلام والتحليل الرياضي.. من التفاعل الجماهيري إلى صناعة التأثير"، تحت رعاية المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس، بمقر المجلس بماسبيرو،

وذلك بعد الإقبال الشديد على المشاركة في الورشتين السابقتين.

ومن المقرر أن يتم خلال ورشة العمل تقديم عدد من المحاضرات حول "أساسيات التحليل الرياضي الاحترافي في الإعلام التلفزيوني" و"التعليق والتحليل بين الحياد والانتماء: مهارات التأثير دون إثارة الجدل"، وكذلك "التحليل المدعوم بالبيانات: كيف تصبح لغة الأرقام حليفة الشاشة".

ويقدم المحاضرات خلال ورشة العمل، كل من عبدالفتاح حسن، عضو لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي ورئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة الأسبق ورئيس قناة النيل للرياضة الأسبق، والكاتب الصحفي أيمن بدرة، عضو لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي ورئيس تحرير مجلة أخبار الرياضة السابق، والدكتور أحمد سعيد رجب، أستاذ مساعد بقسم الإدارة الرياضية بكلية علوم الرياضة بنين بجامعة حلوان، وعادل ماهر، عضو لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي والخبير الإعلامي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي الإعلام الرياضي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مرض نادر وقاتل ينتشر في غزة بسبب المياه.. والأطفال أكثر ضحاياه
بعد حادث أبو تلات.. تحذير جديد لرواد الإسكندرية: ممنوع نزول البحر في هذه الشواطئ- صور
"إتش سي" تتوقع أن يخفض المركزي أسعار الفائدة 2% في اجتماع الخميس