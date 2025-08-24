إعلان

اعتداء بـ"مشرط جراحي" على طبيب امتياز في مستشفى سيد جلال

04:17 م الأحد 24 أغسطس 2025

مستشفى سيد جلال

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد جمعة:
كشف الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، عن تعرض أحد أطباء الامتياز صباح اليوم لاعتداء بمشرط جراحي داخل مستشفى سيد جلال الجامعي.

وأوضح أمين، عبر حسابه على فيسبوك، أن المعتدي تسبب في إصابة الطبيب الشاب بجرح بالغ في الوجه أحدث له عاهة مستديمة "ستظل ترافقه مدى الحياة"، مؤكدًا أن الحادثة تمثل جريمة بشعة ضد الكوادر الطبية.

وأشار إلى أنه توجهه إلى المستشفى لزيارة الطبيب المصاب والاطمئنان على حالته الصحية، والوقوف على كافة التفاصيل المتعلقة بالواقعة، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة لحماية الأطباء أثناء أداء عملهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

خالد أمين نقابة الأطباء مستشفى سيد جلال مشرط جراحي فيسبوك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد حادث أبو تلات.. تحذير جديد لرواد الإسكندرية: ممنوع نزول البحر في هذه الشواطئ- صور
"إتش سي" تتوقع أن يخفض المركزي أسعار الفائدة 2% في اجتماع الخميس