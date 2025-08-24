اعتداء بـ"مشرط جراحي" على طبيب امتياز في مستشفى سيد جلال

كتب- أحمد جمعة:

كشف الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، عن تعرض أحد أطباء الامتياز صباح اليوم لاعتداء بمشرط جراحي داخل مستشفى سيد جلال الجامعي.

وأوضح أمين، عبر حسابه على فيسبوك، أن المعتدي تسبب في إصابة الطبيب الشاب بجرح بالغ في الوجه أحدث له عاهة مستديمة "ستظل ترافقه مدى الحياة"، مؤكدًا أن الحادثة تمثل جريمة بشعة ضد الكوادر الطبية.

وأشار إلى أنه توجهه إلى المستشفى لزيارة الطبيب المصاب والاطمئنان على حالته الصحية، والوقوف على كافة التفاصيل المتعلقة بالواقعة، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة لحماية الأطباء أثناء أداء عملهم.