أكبر نسبة تخفيضات.. بيان من محافظة الجيزة بشأن معارض أهلًا مدارس

كتب- محمد أبو بكر:

أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن المحافظة حريصة على توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع والخدمات بشكل دوري، تنفيذًا لتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة والوزارات ومنظمات المجتمع المدني.

جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ في اجتماع مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، الذي عُقد اليوم السبت برئاسة المهندس أسامة الشاهد بمقر الغرفة التجارية بميدان الجيزة.

وأعرب المحافظ في كلمته عن دعمه الكامل لأنشطة الغرفة، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بما يساهم في تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق تطلعاتهم.

استعدادات "أهلاً مدارس"

خلال الاجتماع، استعرض المحافظ الاستعدادات الجارية لإقامة معارض السلع المخفضة تحت شعار "أهلاً مدارس"، والتي ستضم المستلزمات الدراسية، والمواد الاستهلاكية والتموينية، والأدوات المنزلية.

وأوضح أنه سيتم تنظيم ثلاثة معارض رئيسية في العمرانية، إمبابة، والبدرشين، إلى جانب معارض فرعية تغطي مختلف الأحياء والمراكز والمدن الجديدة.

وجّه المحافظ بسرعة إنهاء إجراءات التمويل والتنظيم وتسكين العارضين لبدء العمل، مؤكداً على ضرورة استمرار توافر السلع طوال فترة المعارض، مع تقديم أكبر نسبة تخفيضات ممكنة، تخفيفاً عن كاهل المواطنين.

وأشاد بالدور الفاعل للغرفة التجارية في تنظيم المعارض الموسمية والدائمة التي تدعم جهود المحافظة في هذا المجال.

وشدد النجار على أنه يتابع عن قرب عملية التحضير للمعارض لضمان توفير السلع الأساسية بكميات مناسبة وأسعار عادلة، مؤكداً استعداد المحافظة لتذليل أية عقبات تواجه العارضين من أجل إنجاح التجربة وتحقيق الهدف الأساسي وهو خدمة المواطنين.

من جانبه، رحب المهندس أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، بمحافظ الجيزة والوفد المرافق، مؤكداً استعداد أعضاء المجلس لبذل المزيد من الجهد لتعزيز التعاون مع المحافظة وأجهزة الدولة لخدمة المواطنين وتقديم المنتجات بأسعار مناسبة تتماشى مع مستوى الدخل والتحديات الاقتصادية.

وشهد الاجتماع توزيع المهام وتحديد الجدول الزمني لإقامة المعارض والمواقع المتاحة بكل حي ومركز ومدينة، بحضور محمد نور السكرتير العام، ومحمد مرعي السكرتير المساعد، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس وليد عبداللطيف معاون المحافظ، وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، ومحمود البلاسي، مدير مديرية التموين بالجيزة، وأشرف تامر رئيس حي جنوب الجيزة، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة.