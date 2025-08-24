بيت الشعر العربي يحتفي بالنيل فى صالون عبدالمعطي حجازي

كتب- محمد شاكر:

يعقد صالون الشاعر أحمد عبدالمعطي حجازي، ندوة تحت عنوان "النيل.. مسافر زاده الخيال"، فى تمام الثامنة من مساء اليوم الأحد 24 أغسطس ببيت الست وسيلة مقر بيت الشعر العربي، التابع لصندوق التنمية الثقافية.

يستعرض الصالون الذي يستضيف الناقد والأكاديمي حسين حمودة والناقدة والأكاديمية أماني فؤاد والفنان حسن زكي والذي تديره الإعلامية الدكتورة دينا فكري، ويستعرض كيف شكّل نهر النيل مخيلة الفنون وكيف ألهم الفنانين فى شتى المجالات - لاسيما الشعراء - بروائع فنية تعكس أهميته وأسطوريته بالنسبة للمصرين الذين تجاوزت علاقتهم به فكرة الأنهار المعتادة ليصبح رمزًا وتاريخًا وعيدًا سنويًا.

ويقول الشاعر سامح محجوب مدير بيت الشعر العربي: نهر النيل ملحمة شعرية لا تنتهي يضيف لها الشعراء يوميًا من روحهم ومخيلتهم قصيدة جديدة، النيل فكرة أساسية فى المجاز الشعري تحتاج للتأمل والبحث والدراسة وجميل أن تخصص وزارة الثقافة المصرية أيامًا للاحتفال بالنيل من خلال فعالياتها الثقافية فى إطار تعزيز الهوية وترسيخ الوعي الوطني بقيمة نهر النيل فى وجدان المصريين، بالتزامن مع إحياء ذكرى وفاء النيل، بوصفه أحد الرموز التراثية المرتبطة بالعطاء والاستقرار في الحضارة المصرية.

اقرأ أيضًا:

انكسار الموجة الحارة.. تعرف على طقس الأيام المقبلة

ما هي اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية وفقا لقانون الرياضة الجديد؟