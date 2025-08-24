تناولت برامج التوك شو، اليوم السبت، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

أين المنقذون؟.. أحمد موسى: "أبو تلات" طول عمره شاطئ الموت

علق الإعلامي أحمد موسى، على حادثة الغرق التي شهدها شاطئ أبو تلات في الإسكندرية، والتي أودت بحياة 6 طلاب وأصابة ٢٤ آخرين خلال رحلة طلابية جماعية.

وقال "موسى"، خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"،: "فين فرق الإنقاذ المتواجدة على الشواطئ وفين المسؤولين؟"، معبرًا عن صدمته من عدم وجود تدخل سريع لإنقاذ الحالات.

الصحة تكشف تطورات الحالة الصحية لمصابى حاث الغرق بالإسكندرية

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن حادث غرق شاطئ أبو تلات غرب محافظة الإسكندرية أسفر عن وفاة ستة أشخاص وإصابة 24 آخرين، مشيرًا إلى أن الضحايا كانوا ضمن رحلة جماعية قادمة من إحدى محافظات الصعيد.

وقال خلال مداخلته الهاتفية في برنامج "الساعة 6" على قناة الحياة، مع الإعلامية عزة مصطفى، إن الحالة العامة للمصابين مستقرة، مع وجود 3 حالات فقط في الرعاية المركزة.

تامر أمين عن وكر "الثقب الأسود": مافيا تسول منظمة وقد نشهد أوكارًا أخرى

أكد الإعلامي تامر أمين، أن وزارة الداخلية أظهرت كفاءة عالية في التعامل مع وكر إجرامي يُعرف بـ"الثقب الأسود" أسفل كوبري الجيزة، والذي كان مركزًا لعمليات تسول منظمة.

وقال خلال برنامجه "آخر النهار" على قناة النهار إن هذا الموقع المخفي، الواقع بين شارعين، كان يُدار كمافيا إجرامية تستغل الأطفال والشباب في أنشطة غير قانونية.

يوسف الحسيني: أنا شاطر في الاقتصاد.. الأرقام الرسمية جيدة بس المعيشة صعبة

أكد الإعلامي يوسف الحسيني، التزامه بطرح الحقائق الاقتصادية بشفافية ووضوح، دون مواربة أو تحيز.

وقال خلال برنامجه "مساء جديد" على قناة المحور: "أنا شاطر جدًا في الاقتصاد.. وهقولك الحقيقة وبس"، مشددًا على أهمية التمييز بين الوضع الاقتصادي العام ومؤشرات النمو من ناحية، وظروف الحياة اليومية للمواطنين من ناحية أخرى.

رمضان عبدالمعز يكشف فضل سورة الكهف.. ولماذا سميت بهذا الاسم

أكد الشيخ رمضان عبد المعز، أن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة تمنح المؤمن نورًا يضيء حياته بين الجمعتين، وفقًا لوصية النبي الكريم.

وقال عبد المعز، خلال برنامج "لعلهم يفقهون" على قناة dmc إن هذه السورة المكية، التي نزلت قبل الهجرة، سُميت باسم أصحاب الكهف لما تحمله من دروس عميقة عن الإيمان والصبر في مواجهة التحديات.