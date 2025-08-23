كتب- عمرو صالح:

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تعرض مصر والمنطقة العربية لخسوف كلي للقمر مساء يوم الأحد الموافق 7 سبتمبر2025 ويختفي كامل قرص القمر عند ذروة الخسوف الكلي للقمر في ظل الأرض بنسبة 136.2% حيث أن منطقة الظل سوف تغطي مساحة أكبر من مساحة القمر.

وأوضح المعهد في بيان أن جميع مراحل الخسوف للقمر منذ بدايته وحتى نهايته تستغرق 5 ساعات و27 دقيقة ويستغرق الخسوف من بداية الخسوف الجزئي الأول حتى نهاية الخسوف الجزئي الثاني مدة قدرها 3 ساعات و29 دقيقة ويستمر الخسوف في صورته الكلية لمدة ساعة واحدة واثنتين وعشرون دقيقة تقريبا.

وأشار المعهد إلى أن القمر يبدأ دخوله لمنطقة شبة ظل الأرض في تمام الساعة 6:٢٨ مساءً بتوقيت القاهرة المحلي الصيفي وهذه المرحلة لا يمكن ملاحظتها بالعين المجردة، لأن القمر لم يبدأ في الخسوف لوصول أشعة الشمس إليه.

واستكمل: "يعقب ذلك بداية الخسوف الجزئي بدخول الحافة الشرقية القرص القمر منطقة ظل الأرض عند الساعة ۷:۲۷ مساءً حيث يلاحظ المشاهد اختلاف إضاءة القمر ويبدأ ظهور سواد ظل الأرض على قرص القمر ويستمر الخسوف جزئيا وبمرور الوقت يكتمل إعتام قرص القمر عند الساعة ٨:٣١ مساءً".

ويبدأ الخسوف الكلي للقمر، ويكون القمر واقعاً بكامله في ظل الأرض، ويصل الخسوف الكلي للقمر إلى ذروته والتي يوافق توقيتها توقيت بدر شهر ربيع الأول لعام ٧٤٤١هـ عند الساعة 9:١٢ مساءً.

وأوضح المعهد، أن ظل الأرض كامل يغطي قرص القمر بنسبة ١٣٦٠٢ ، مما يعني أن القمر يكون في عمق ومركز ظل الأرض، ثم تبدأ الحافة الشرقية للقمر بالخروج من حافة الظل التام للأرض عند الساعة 9:53 ليلاً التنتهي بذلك مرحلة الخسوف الكلي للقمر. وبخروج القمر من منطقة الظل التام للأرض الى منطقة شبه ظل الأرض في تمام الساعة 10:56 تكون تلك اللحظة هي لحظة نهاية الخسوف الجزئي للقمر. وأخيرا

ويخرج القمر من منطقة شبه ظل الأرض في تمام الساعة 11:55 ليلا، وأشار المعهد إلى أنه يمكن رؤية القمر في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوثه ومنها أوروبا - آسيا - أستراليا – أفريقيا - غرب أمريكا الشمالية - شرق أمريكا الجنوبية - المحيط الباسفيكي - المحيط الأطلسي - المحيط الهندي - القطب الشمالي - القارة القطبية الجنوبية.

وأضاف المعهد يشرق القمر في هذا اليوم على مدينة القاهرة في تمام الساعة 7:05 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي الصيفي.

وأشار المعهد إلى أن لا يترتب عن النظر إلى الخسوف أي خطر على العين، بخلاف الكسوف الذي ينبغي النظر إليه بواسطة نظارات خاصة فقط.

ولفت المعهد، إلى أن ظاهرة الخسوف القمري تفيد في التأكد من بدايات الأشهر القمرية أو الهجرية إذ يحدث الخسوف القمري في وضع التقابل أي في منتصف الشهر القمري عندما يكون القمر بدراً ويكون تواجده على إحدى العقدتين الصاعدة أو الهابطة الناتجة عن تقاطع مستوى مدار القمر.

