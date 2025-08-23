وزير النقل يقرر تكريم عامل مزلقان السادات ببني سويف

كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة النقل أن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، قرر تكريم طارق محمد برس، عامل مزلقان السادات بمحافظة بني سويف، تقديرًا ليقظته وشجاعته التي أسهمت في إنقاذ حياة شاب كان على وشك التعرض لحادث مميت أسفل عجلات القطار رقم 2011 المتجه من أسوان إلى القاهرة، وذلك أثناء عبوره المزلقان وهو مغلق في تمام الساعة 17:10 مساء الجمعة الموافق 22 أغسطس 2025.

وأشاد الوزير بالعمل البطولي الذي قام به عامل المزلقان، مؤكدًا أنه ضحى بنفسه لإنقاذ حياة الشاب، وضرب مثالًا رائعًا في التفاني والإخلاص والتضحية في أداء عمله وخدمة المواطنين، مشيرًا إلى أنه نموذج مشرف يحتذى به لجميع العاملين بالوزارة ولجميع موظفي الدولة.

كما دعت وزارة النقل المواطنين إلى ضرورة توخي الحذر والالتزام التام بتعليمات هيئة السكك الحديدية عند عبور المزلقانات، وعدم اقتحامها أو السير عكس الاتجاه خلال فترة الغلق، والانتظار حتى فتح المزلقان ومرور القطار، حفاظًا على الأرواح وسلامة الجميع.