كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور بسام زقوت، مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة، أن المساعدات التي تصل إلى القطاع لا ترقى إلى مستوى الاحتياجات الإنسانية الأساسية بسبب نقص الكميات وغياب العدالة في التوزيع.

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية إن الحصار الإسرائيلي المستمر يهدد حياة أكثر من مليوني فلسطيني، مع تزايد المخاوف من انهيار المنظومة الإنسانية نتيجة القيود المفروضة على دخول الإمدادات.

وأضاف زقوت أن الاحتلال الإسرائيلي يعرقل وصول المساعدات من خلال فرض قيود مشددة ورفض دخول العديد من الشاحنات بدعاوى واهية.

وأشار إلى أن هذه السياسات تزيد من معاناة المدنيين، حيث يعاني 80% من سكان القطاع من انعدام الأمن الغذائي، ويعتمدون على وجبات محدودة مقدمة من جمعيات خيرية، غالبًا لا تتجاوز طبقًا من الأرز أو العدس يوميًا.

وأكد مدير جمعية الإغاثة الطبية أن الأسعار المرتفعة بشكل صارخ في الأسواق المحلية تجعل شراء الطعام مستحيلاً لمعظم العائلات، خاصة في ظل انقطاع مصادر الدخل نتيجة الحرب والحصار.

وأشار زقوت إلى أن القطاع الطبي يواجه أزمة حادة بسبب النقص الحاد في الأدوية والمواد الحيوية، مما يعيق قدرة المستشفيات على علاج المصابين وإجراء العمليات الجراحية.

وأكد أن هذه التحديات تعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها القطاع، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته لضمان وصول المساعدات بشكل عادل وكافٍ.