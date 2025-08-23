كتب- أحمد جمعة:

عقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا لمتابعة التحضيرات الجارية للنسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية PHDC’25)) المقرر انعقاده في الفترة من 10 إلى 13 نوفمبر 2025، بفندق الماسة في العاصمة الإدارية الجديدة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

‎وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استعرض خلال الاجتماع محتوى الجلسات الافتتاحية والبرنامج العلمي والفني للمؤتمر، موجهًا بضرورة التركيز على محاور التنمية البشرية، وبناء الإنسان، والاستثمار في رأس المال البشري.

وشدد عبد الغفار على ضرورة دمج موضوعات التعليم، والتربية، والثقافة، والتكنولوجيا في جلسات المؤتمر؛ بما يتماشى مع أهداف المشروع القومي للتنمية البشرية، لضمان تحقيق رؤية شاملة ومستدامة.

وأوضح عبد الغفار أن المؤتمر يحمل هذا العام شعار "تمكين الأفراد، تعزيز التقدم، إتاحة الفرص"، وسيتناول قضايا حيوية تشمل (القضايا الصحية العالمية في ضوء المحددات الاجتماعية، مع التركيز على تعزيز العدالة الصحية، والتغطية الصحية الشاملة والعادلة؛ لضمان خدمات صحية ذات جودة للجميع، وديناميكيات السكان والفرص التنموية، مع مناقشة التحديات المرتبطة بالخصوبة، والشيخوخة، والهجرة، والشيخوخة الصحية وزيادة متوسط العمر، مع التركيز على تعزيز الرفاه والاندماج لكبار السن، والهجرة والبيئة والهشاشة السكانية، مع استعراض حلول تنموية مبتكرة في عالم متغير).

ونوه المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان بأن المؤتمر سيتناول موضوعات أخرى رئيسية؛ تشمل (اقتصاد الرعاية والتنمية الشاملة، مع التركيز على تمكين المرأة وتعزيز الرفاه الاجتماعي، والحماية الاجتماعية والعدالة الاقتصادية، للحد من الفقر وتعزيز الأمن الاقتصادي، والتعليم والتعلم مدى الحياة، لإعداد الأجيال لمتطلبات سوق العمل المتغيرة، والابتكار الرقمي لتسريع التنمية البشرية، مع ضمان استخدام تقنيات أخلاقية وشاملة، والاستثمار في الشباب لتحقيق تنمية مرنة وشاملة، مع تعزيز مشاركتهم السياسية والمدنية، والثقافة والرياضة والهوية الوطنية، لتعزيز الوحدة والانتماء المجتمعي).

وأشار عبد الغفار إلى أن الوزير اطلع على عرض تقديمي من الشركة المنفذة للمؤتمر، تضمن الشعارات، التصميمات، والهوية البصرية لهذا العام، موجها باعتماد تصميمات بسيطة وجذابة تحافظ على الطابع المميز للمؤتمر، مع استخدام مواد عالية الجودة تتماشى مع نجاح النسختين السابقتين، كما أكد أهمية دمج التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، والتنسيق مع شركات عالمية متخصصة لضمان تجربة متميزة.

‎وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الوزير وجه بإطلاق حملة دعائية مبكرة عبر منصات التواصل الاجتماعي للترويج للمؤتمر، بهدف تعزيز المشاركة المحلية والدولية، وضمان حضور واسع يعكس الأهمية العالمية للحدث، وناقش تفاصيل المعرض المصاحب للمؤتمر، مؤكدًا أهمية إتاحة الفرص لجميع العارضين بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية المختصة، لضمان تقديم تجربة غنية ومتنوعة تعكس أحدث الابتكارات والحلول في مجالات الصحة والتنمية.

حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة للحوكمة والرقابة والتطوير المؤسسي، والدكتور حسام عبد الغفار، مساعد الوزير للشؤون البرلمانية والاتصال السياسي والتطوير المؤسسي والإعلام، والدكتورة زينب الصدر، مساعد نائب الوزير، والأستاذ محمد صبحي، معاون الوزير للعلاقات العامة والمراسم.

لمزيد من المعلومات حول المؤتمر، يرجى زيارة الموقع الرسمي لـ PHDC’25على الرابط (www.globalphdc.com) أو التواصل مع المركز الإعلامي لوزارة الصحة والسكان.

