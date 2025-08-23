

كتب- محمد نصار:

أصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، توجيهاتها بسرعة احتواء البقعة الزيتية التي ظهرت بنهر النيل بالأقصر، وذلك فور ورود بلاغ من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر بوجود البقعة.

وعلى الفور، تحرك فرع جهاز شؤون البيئة بالأقصر بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والإدارة العامة لحماية النيل وشرطة البيئة والمسطحات المائية بالأقصر، للمعاينة، حيث تبين وجود بقعة سولار بطول 10م في عرض 1.5م تقريبًا غير معلومة المصدر، ولم يتم وقف محطة مياه الشرب عن العمل نظرًا لضعف البقعة وبعدها من مأخذ المياه.

وقد انتهت شرطة البيئة والمسطحات المائية من تفتيت البقعة، كما تم إجراء مسح وتمشيط لنهر النيل بداية من مأخذ محطة مياه الشرب بمدينة الأقصر إلى آخر المراسي السياحية جنوبًا بالبر الشرقي وتم التأكد من عدم وجود أي آثار للتلوث.

ووجهت د. منال عوض، قطاع الفروع بوزارة البيئة، بضرورة تشكيل لجنة بالتنسيق مع الإدارة العامة لحماية نهر النيل وشرطة البيئة والمسطحات المائية للمرور والتفتيش على العائمات السياحية المتواجدة بنهر النيل بالأقصر، للتأكد من التزام الوحدات النهرية المسئولة عن تموين العائمات السياحية بنهر النيل، واتخاذها الاحتياطات اللازمة لضمان عدم تسرب مواد بترولية لنهر النيل أثناء عملية تموين العائمات السياحية أو إجراء ملء جراكن بمواد بترولية لأي عائمة أو وحدة نهرية.

