مكافأة مالية وشكر لـ"عامل المزلقان" الذي أنقذ شابًا ببني سويف

تواصل وزير العمل، محمد جبران، اليوم السبت، هاتفيًا، مع طارق محمد برس، عامل مزلقان كوبري السادات بمدينة بني سويف، الذي خاطر بحياته لإنقاذ شاب حاول عبور القضبان، دون أن يكترث بخطورة الموقف، ووجه له الشكر والتقدير وقرر تقديم مكافأة مالية له بسبب إخلاصه وإتقانه في العمل.

وقال الوزير جبران، في بيان، إن هذه الواقعة التي تم توثيقها بالفيديو، وانتشرت بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحصدت إشادات كبيرة من المتابعين الذين اعتبروا ما فعله "عم طارق" موقفًا بطوليًا يستحق التكريم، بعدما أنقذ حياة الشاب من موت محقق في اللحظة الأخيرة، يجعلنا نُثَمِّنُ هذه التضحية، والموقف البطولي والذي يؤكد الإخلاص في العمل، والتضحية بالنفس من أجل إنقاذ الآخرين، وأداء العمل بإتقان.

وأضاف الوزير: "هذه الصفات اجتمعت في هذا العامل المصري الأصيل الذي نضرب به المثل، ونموذج يحتذى به، في الانضباط والالتزام في العمل، وهي قيم ومبادئ علينا الإشادة بها وترسيخها في عملنا اليومي".

