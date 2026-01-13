إعلان

وزير البترول يبحث مع "ريو تينتو" خريطة استثماراتها في مصر

كتب : أحمد الخطيب

05:40 م 13/01/2026

عقد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع السيد دومينيك بارتون، رئيس مجلس إدارة مجموعة "ريو تينتو" العالمية للتعدين، بحث خلاله سبل جذب استثمارات المجموعة الرائدة عالميًا إلى قطاع التعدين المصري والتعاون معها لتوطين أحدث التقنيات في قطاع التعدين، إلى جانب بحث فرص وآليات دخول الشركة للاستثمار في المناطق الواعدة بالدرع العربي النوبي، بما يساهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وصناعة المعادن الحيوية والاستراتيجية.

وبحسب بيان الوزارة، استعرض الجانبان الإمكانات الجيولوجية المصرية والفرص المتاحة للمجموعة للبدء في عمليات استكشاف المعادن باستخدام تقنياتها المتقدمة في المسح الجيوفيزيائي والحلول الرقمية.

كما ركزت المباحثات على معادن التحول الطاقي مثل النحاس والليثيوم، وبحث وضع مصر ضمن سلاسل الإمداد العالمية لهذه المعادن، والاستفادة من خبرات "ريو تينتو" في بناء مشروعات تعدين متكاملة تربط بين البحث عن الخام واستخراجه، وصولاً إلى عمليات التصنيع لتعظيم القيمة المضافة.

ووجه الوزير الدعوة للشركة لزيارة مصر واستكشاف فرص العمل في قطاع التعدين عن قرب، في ضوء الإمكانات والمقومات التي تتمتع بها، بما يجعلها نقطة انطلاق استراتيجية لعملياتها التعدينية في شمال إفريقيا وشرق المتوسط.

وحضر اللقاء الجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية.

