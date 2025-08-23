برلماني يعلن حل أزمة مستحقات مزارعي القطن بالدقهلية نهائيًا

كتب- نشأت علي:

أعلن النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب ومقرر لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالحوار الوطني، انتهاء أزمة تأخر صرف مستحقات مزارعي القطن بمحافظة الدقهلية بشكل كامل.

وقال "الحصري"، في بيان اليوم، إن وزير الزراعة علاء فاروق، أبلغه بانتهاء وزارة المالية من تحويل المبالغ المتبقية من مستحقات المزارعين إلى شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان والبنك الزراعي، تمهيدًا لصرفها لأصحابها.

وأوضح أن صرف المستحقات سيبدأ اعتبارًا من الأحد المقبل، ليُطوى بذلك ملف أزمة تأخر صرف مستحقات المزارعين نهائيًا.

وأشار إلى أن لجنة الزراعة والري تابعت هذه المشكلة على مدار الأشهر الماضية من خلال سلسلة من الاجتماعات، تم خلالها التنسيق مع الوزراء المعنيين، وهم: وزير الزراعة علاء فاروق، ووزير المالية أحمد كوجك، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية.

وأضاف أنه سبق صرف دفعتين من المستحقات بقيمة إجمالية بلغت مليار جنيه من إجمالي 3 مليارات جنيه، بينما يشمل الجزء الأخير محافظة الدقهلية.

وأكد رئيس لجنة الزراعة، أن هذه الخطوة تعكس مستوى التعاون والتنسيق بين البرلمان والحكومة، والتزام الحكومة بتعهداتها رغم بعض التأخير في استكمال الإجراءات.

كما أشاد بتحمل الدولة نحو 2000 جنيه دعمًا لكل قنطار قطن بعد انخفاض الأسعار العالمية عن أسعار الضمان التي سبق الإعلان عنها (12 ألف جنيه بمحافظات بحري و10 آلاف بمحافظات قبلي)، بما يضمن حقوق المزارعين ويؤكد حرص الدولة على دعمهم.

