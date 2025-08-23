قانون الرياضة الجديد ينظم عمل الاتحادات الرياضية في مصر.. تفاصيل

كتب- محمد أبو بكر:

حددت المادة 44 من قانون الرياضة الجديد الضوابط المنظمة لعمل الاتحادات الرياضية في مصر، ومن ضمنها ضرورة التوافق مع اللوائح الدولية لضمان تنظيم فعال للمسابقات والأنشطة الرياضية.

وبحسب القانون، يشترط على كل اتحاد رياضي ينظم مسابقات للمحترفين إعداد لائحة داخلية تنظم عمله بما يتوافق مع لوائح الاتحادات الدولية، مع إيداع نسخة منها لدى الجهة الإدارية المركزية، واللجنة الأولمبية المصرية، واللجنة البارالمبية المصرية لضمان الشفافية والرقابة.

وتختص المادة (52) بالاتحاد المصري للرياضة المدرسية، حيث يتولى تنظيم كافة الأنشطة الرياضية في المدارس والمعاهد والمؤسسات التعليمية قبل الجامعية، وفق نظام يعتمد بقرار من الوزير المختص بعد التنسيق مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ويحدد الوزير الحافز الرياضي المادي والمعنوي دون تحميل الموازنة العامة أية أعباء مالية إضافية.

وبينت المادة (53) أن الاتحاد المصري للجامعات والمعاهد العليا مسؤول عن الأنشطة الرياضية في الجامعات والمعاهد العليا وفوق المتوسطة، وفق نظام يصدر بقرار من الوزير المختص بعد التنسيق مع وزير التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، مع تحديد الحوافز المادية والمعنوية للطلاب الرياضيين دون أي أثر مالي على الموازنة العامة.

وحددت المادة (56) أنه لا يجوز تكوين أكثر من اتحاد نوعي واحد لكل نشاط رياضي، مع السماح للاتحاد النوعي بإنشاء فروع في مختلف محافظات الجمهورية وفق نشاطه لضمان الانتشار والتغطية الشاملة.

وأصدر مجلس النواب القانون رقم 171 لسنة 2025، المعدّل بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، بهدف تعزيز تنظيم الأنشطة الرياضية والهيئات العاملة في مجال الاستثمار الرياضي وضبط إدارة مواردها المالية.

اقرأ أيضًا:

قانون الرياضة الجديد| ضوابط إقامة المباريات مع الفرق الأجنبية

ارتفاع الحرارة والرطوبة ونشاط رياح.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة