1500 جنيه.. خطوات التسجيل للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر مسئول بوزارة العمل، عن خطوات تسجيل العمالة غير المنتظمة 2025-2026 ضمن منظومتها الرسمية، بما يضمن حصولهم على منح ومساعدات اجتماعية، مثل منحة رمضان والمساعدات الطارئة، وذلك وفق آليات وضوابط محددة.

وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي، إن تسجيل العمالة غير المنتظمة يتم عبر مسارين أساسيين:

1- المقاولون والشركات المسجلة: حيث تقوم جهات العمل بتسجيل بيانات العمالة التابعة لها في مديريات العمل المختصة، متضمنة الرقم القومي وقوائم العاملين بالمشروعات.

2- حملات الحصر الميدانية: تنظم الوزارة حملات تفتيشية بمواقع العمل المختلفة، بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث يقوم مفتشو العمل بحصر العمالة وتسجيل المؤهلين للاستفادة من برامج الدعم.

ويحصل العمال المسجلون على 6 منح سنويًا بمناسبة المولد النبوي الشريف، وعيد الميلاد المجيد، وشهر رمضان المبارك، وعيدي الفطر والأضحى، وعيد العمال.

وشددت وزارة العمل على أن عملية التسجيل لا تتم إلا من خلال "الحساب المركزي لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة" التابع لها، محذرة المواطنين من الانسياق وراء مواقع أو صفحات وهمية تنشر أخبارًا مضللة وتدعو لتسجيل البيانات عبر روابط مشبوهة.

وأكدت الوزارة أن أي بيانات تُسجَّل خارج القنوات الرسمية لن يُعتد بها، داعية المواطنين إلى التحقق من صحة الأخبار عبر الصفحة الرسمية للوزارة أو مديريات العمل بالمحافظات.

وتستعد وزارة العمل لصرف منحة العمالة غير المنتظمة بمناسبة المولد النبوي الشريف خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد زيادتها من 500 إلى 1500 جنيهًا.

وبين المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن موعد صرف منحة المولد النبوي الشريف 2025 للعمالة غير المنتظمة سيكون مع بداية شهر سبتمبر 2025، مشيرًا إلى أن قيمتها قد تم رفعها لتصل إلى 1500 جنيه بدلًا من القيمة السابقة.

قائمة المنح السنوية التي تصرفها وزارة العمل للعمالة غير المنتظمة

تشمل قائمة المنح السنوية التي تصرفها وزارة العمل قائمة المنح السنوية التي تصرفها وزارة العمل للعمالة غير المنتظمة، ما يلي:

منحة شهر رمضان.

منحة عيد الفطر المبارك.

منحة عيد الأضحى.

منحة المولد النبوي الشريف.

منحة عيد الميلاد المجيد.

منحة عيد العمال.

زيادة قيمة منحة وزارة العمل للعمالة غير المنتظمة لـ1000 جنيهًا

كان قرر وزير العمل، محمد جبران، يوم الأحد 15 ديسمبر 2024، رفع قيمة المنح الدورية المخصصة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات الوزارة، من 500 جنيه إلى 1000 جنيه لكل عامل.

ووجه الوزير، الإدارات المختصة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، مشددًا على أن هذه الزيادة تأتي استجابةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الداعية إلى تعزيز سبل الدعم والحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة.

وأعلن وزير المالية، أحمد كوجك، عن زيادة جديدة لمنحة العمالة غير المنتظمة، حيث أوضح أن الحزمة الجديدة، تشمل توفير دعم إضافي لوزارة العمل، يتيح صرف 1500 جنيه لكل عامل غير منتظم، على مدار ست منح سنوية، بعدما كانت قيمتها 1000 جنيه فقط قبل الزيادة الأخيرة.

الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة:

يتم صرف هذه المنحة لعدد من الفئات التي يمكن تسجيلها في مديريات العمل، وتشمل:

الحرفيين.

عمال البناء.

المزارعين.

الصيادين.

العاملين غير المشمولين بالتأمينات الاجتماعية أو ممن ليس لديهم دخل ثابت.

