"المحطات النووية" تعلن حاجتها لوظائف جديدة - التخصصات والشروط

كتب - محمد صلاح:

أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء حاجتها لشغل عدد من الوظائف بنظامى التعيين / التعاقد.

وينشر "مصراوى" كافة التفاصيل الخاصة بالمسابقة كما يلى:ـ

:أولا : الوظائف بنظام التعيين

: أ - الوظائف الهندسية

تخصص

(قياس وتحكم - ميكانيكا قوى - كهرباء قوى - نووية كيميائية )

ب - وظائف العلوم : تخصص ( كيمياء / فيزياء )

:ثانيا : الوظائف بنظام التعاقد

أ - الوظائف الهندسية

تخصص مدنى أو ما يعادله

للإطلاع على الشروط وكافة التفاصيل لشغل الوظائف وللتقديم

برجاء مسح QR code

أو من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة

وشددت على أن العمل بالهيئة يتطلب التواجد الميداني والعمل بالمواقع بنظام الورديات ( صباحى و مسائى ) وسرعة الانتقال بصفة يومية، على أن يتم التقديم اعتبار من ٦ / ٩ / ٢٠٢٥.