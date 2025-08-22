أمين "مستقبل وطن": وحدة الصف أساس الاستقرار وتحقيق مطالب المواطنين

كتب- محمد أبو بكر:

أكد النائب أحمد عبد الجواد، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، على أهمية توحيد الصفوف والعمل الجماعي من أجل استقرار البلاد، مشددًا على أن هذا الاستقرار هو الأساس لتحقيق مطالب المواطنين.

وقال النائب، خلال كلمة له خلال لقاء مصغر مع أهالي قري مركز منيا القمح:"مصالحنا ومصالح بلادنا ونجاح أبنائنا ونجاح أعمالنا يتوقف على وعينا وفهمنا وإدراكنا، ولو وعينا لبعضنا البعض، كل طلباتنا هتتحقق من غير ما نقعد نتحيل على النواب، والنواب، أنتم من جعل لهم شأنًا، ونحن هنا لخدمتكم".

وأوضح عبد الجواد أن استقرار البلاد هو الفارق بين الشعوب المتقدمة والدول التي تواجه مشاكل، مشيرًا إلى أن الاستثمار لن يأتي إلى بلد غير مستقر، مضيفًا: "أحوالنا الاقتصادية لن تتغير إلا بقدوم استثمارات، وهذا يتطلب أن نكون على قلب رجل واحد".

وشدد على أن ما يطلبه من المواطنين هو الوحدة ونبذ الخلافات التي وصفها بـ"الواهمة"، والتي تُستغل أحيانًا لتحقيق مصالح شخصية، مؤكدًا أن هذا التوحد هو الطريق لتغيير الأوضاع الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة. وقال: "بلدنا ستستقر عندما تكون أيدينا في أيدي بعض وقلوبنا على قلب بعض".

كما دعا النائب إلى الالتفاف حول القيادة السياسية، موضحًا: "لدينا قائد، الرئيس عبد الفتاح السيسي، يجب أن نصطف جميعًا خلفه، انظروا إلى ما يحدث حولنا في ليبيا والسودان، وإلى القضية الفلسطينية، أثرها سيمتد إلينا جميعًا إذا لم نحمِ بلدنا".

وفيما يخص العملية الانتخابية، شدد عبد الجواد على أهمية مشاركة المواطنين واختيار الأكفاء، قائلًا: "ليس من المنطقي أن ترضوا عن أداء النواب وفي نفس الوقت تستمروا في اختيار نفس الأشخاص".

وأكد أن حزب مستقبل وطن حريص على ترشيح من يختاره المواطنون، موضحًا: "عندما نطرح مرشحين للحزب في منيا القمح، نحن نريد منكم أن تختاروا من ترغبون فيه، وسنرشحه". وتابع: "إذا اخترتم نوابًا أقوياء، فأنتم المستفيدون، والنواب الأقوياء وجودهم فقط يشغل نواب الدائرة كلها".

وأثنى عبد الجواد على ما قدمه الحزب من إنجازات على أرض الواقع، قائلًا: "الجهد الحقيقي هو أن تنزل وتعمل مشاريع وتخدم الناس، وليس مجرد أن تتحدث وتنتقد الآخرين".

وتابع: "أنا لا أبحث عن خلافات مع أحد، وخلافي الوحيد هو عليكم أنتم، على أهالي منيا القمح، لأنني أريدكم أن تفهموا وتختاروا ما يخدم مصلحة بلدنا".

