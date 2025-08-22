الحزب الناصري يعلن خوضه انتخابات مجلس النواب المقبلة

كتب- عمرو صالح:

أعلن حزب العربي الديمقراطي الناصري، في بيان له عن عزمه خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة 2025/ 2026، سواء على القوائم المغلقة المطلقة أو على المقاعد الفردية، بما يضمن التمثيل الحقيقي لكل فئات الشعب المصري طبقًا لنصوص الدستور وروحه.

جاء ذلك، انطلاقًا من قرار المكتب السياسي للحزب العربي الديمقراطي الناصري، ومواكبته الاستحقاقات الدستورية المقبلة.

و ومن جهته قال الدكتور محمد أبوالعلا، رئيس الحزب الناصري، إن الحزب أعد 120 مرشحًا على مستوى الجمهورية، يمثلون مختلف الشرائح الاجتماعية والمهنية، تأكيدًا على التزام الحزب بدوره الوطني والقومي في الدفاع عن قضايا الوطن والمواطن، وتجسيدًا لمبادئه الثابتة في دعم الدولة المصرية ومؤسساتها، والسعي لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة.

وأضاف أبوالعلا، أنه سيتم إعلان تفاصيل هذه المشاركة وخطة خوض الانتخابات في مؤتمر صحفي الأسبوع المقبل، بحضور قيادات الحزب ومرشحيه، دعوةً لكل وسائل الإعلام لتغطية هذا الحدث.

