اضطراب الملاحة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن أبرز الظواهر الجوية المسيطرة

04:00 ص الجمعة 22 أغسطس 2025

اضطراب حركة الملاحة البحرية

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أبرز الظواهر المسيطرة على حالة الطقس اليوم الجمعة على أغلب الأنحاء.

وجاءت أبرز الظواهر الجوية في تكون شبورة مائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

كما تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد ينتج عنها أحيانا سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق، وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء.

كما توقعت اضطراب الملاحة البحرية على بعض مناطق من خليج السويس وسرعة الرياح 50 كم/س وارتفاع الأمواج.

