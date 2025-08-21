كتبت- نور العمروسي:

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه ونائبته بخالص التهاني إلى المستشارة سوزان عبد الرحمن بمناسبة صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيينها مساعدًا لوزير العدل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل.

وعبرت المستشارة أمل عمار عن بالغ فخرها بتعيين المستشارة سوزان عبد الرحمن لهذا المنصب الهام فهى نموذج مشرف للمرأة المصرية صاحبة مسيرة زاخرة بالعطاء في خدمة العدالة وقضايا حقوق الإنسان والمرأة والطفل كما يأتي هذا القرار تنفيذًا لنهج الدولة المصرية في دعم تمكين المرأة من الوصول إلى المناصب القيادية، متمنيةً لها دوام التوفيق والنجاح في مهام منصبها الجديد.