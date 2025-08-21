إعلان

الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد لقائه ولى العهد السعودي

09:12 م الخميس 21 أغسطس 2025

الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن

كتب- أحمد عبدالمنعم:

عاد الرئيس عبدالفتاح السيسى، بسلامة الله إلى أرض الوطن، بعد زيارة امتدت لعدة ساعات إلى المملكة العربية السعودية، التقى خلالها شقيقه الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، التقى اليوم الخميس، بمدينة نيوم بالمملكة العربية السعودية، بالأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة ورئيس مجلس الوزراء، وذلك في مباحثات موسعة تلاها اجتماع ثنائي ضم الزعيمين.

