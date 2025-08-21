رئيس "القومي للبحوث": 100 ألف بحث علمي و350 براءة اختراع منذ تأسيسنا

كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، عن أن المركز أنتج أكثر من 100 ألف بحث علمي وأكثر من 350 براءة اختراع منذ تأسيسه عام 1956 حتى الآن، مؤكدًا أن هذه الإنجازات تمثل إسهامًا كبيرًا في دعم الاقتصاد الوطني والخدمات المجتمعية.

وقال معوض خلال حواره على فضائية "إكسترا نيوز"، إن بداية البحث العلمي في مصر كانت عام 1939 بمجلس فؤاد الأول الأهلي للبحوث، الذي تحول إلى المعهد القومي للبحوث عام 1953، ثم أصبح المركز القومي للبحوث عام 1956، وهو البداية الحقيقية للبحث العلمي في مصر.

وأضاف رئيس المركز القومي للبحوث: "يعمل بالمركز حوالي 4000 عالم و1600 إداري لمساعدتهم، وكان الهدف الأساسي من إنشائه هو خدمة الاقتصاد الوطني، ثم تطور ليشمل خدمات مجتمعية عديدة".

وأشار إلى أن المركز يعمل حاليًا ضمن رؤية مصر 2030، التي تركز على ربط البحث العلمي بالصناعة، موضحًا: "نتجه حاليًا للأبحاث التطبيقية، ونوجه خططنا البحثية لمدة 3 سنوات لتتناسب مع احتياجات الدولة في مجالات الطاقة، المياه، الصحة، الغذاء، الزراعة، والصناعات الاستراتيجية".

وتابع معوض: "في نهاية كل خطة بحثية نصل إلى منتجات جاهزة، ونواجه المشكلات الحالية مثل تغير المناخ والأمراض الجديدة، حيث كنا سابقين في أبحاث كورونا قبل وصول الفيروس للمنطقة".

وأكد أن البحث العلمي هو قاطرة التنمية لأي دولة، قائلاً: "الاتجاه الحديث لربط البحث العلمي بالصناعة واحتياجات المجتمع على مستوى كل القطاعات، ولدينا إسهامات كبيرة في إنتاج الأدوية والزراعة".

وأوضح معوض أن المركز يعمل حاليًا على مشروعات الزراعة الذكية بالتعاون مع دول أوروبية، مشيرًا إلى أن الزراعة الذكية تعني استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة والخرائط المناخية للتحكم في الزراعات عن بعد، والتكيف مع تغيرات المناخ.