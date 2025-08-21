معايشة- محمد سامي:

في السابعة صباحًا، كان المشهد داخل مركز اختبارات المتقدمين للوظائف الحكومية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مختلفًا؛ مئات الشباب والفتيات يتوافدون بخطوات متسارعة ووجوه متوترة، يحملون ملفاتهم وأحلامهم في فرصة عمل مستقرة بالجهاز الإداري للدولة.

المكان أشبه بخلية نحل؛ بوابات منظمة، قاعات حاسوبية مجهزة، موظفون يوجهون المتقدمين بخطوات دقيقة، ومسؤولون يتابعون حركة الدخول بحزم وانضباط. بين القلق والترقب، يتبادل البعض الأدعية، فيما يحاول آخرون مراجعة أوراقهم للمرة الأخيرة قبل دخول قاعات الامتحان.

إجراءات صارمة منذ اللحظة الأولى

يقول محمد فيصل مساعد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لـ"مصراوي": "الخطوة الثانية بعد التسجيل الإلكتروني هي الحضور للمركز في الموعد المحدد، الامتحان يبدأ التاسعة صباحًا، لكن التعليمات تُلزم المتقدم بالتواجد في السابعة صباحًا حتى يخضع لإجراءات المراجعة كاملة" أي أن حضور المتقدم للوظيفة يكون قبل ساعتين من موعد إجراء الامتحان والذي تمتد لأربع مواعيد علي مدار اليوم.

وأضاف فيصل: "إذا تأخر أحد المتقدمين لظرف قهري مثل تعطل قطار، أو حادث طريق، نطلب منه ما يثبت ذلك ونتواصل مع هيئة السكك الحديدية أو المكان الذي حدث فيه الحادث، في هذه الحالة فقط يُسمح له بالدخول في موعد غير موعده".

جلسة استثنائية وغرامة

وكشف "فيصل"، عن مبادرة للتيسير: "أجرينا استبيانًا عبر صفحة الجهاز ما زل مطروح للتصويت يتضمن فتح جلسة استثنائية في نهاية اليوم للمتأخرين بشكل طارئ، مقابل رسوم تشغيل، كان الاقتراح 500 جنيه ورغم موافقة أكتر من ٨٥% ورئ رئيس الجهاز خُفضها إلى 350 جنيهًا وفي انتظار تطبيق هذا المقترح بعد إقراره بشكل كامل".

مراجعة المستندات.. خط الدفاع الأول ضد التزوير

قبل دخول قاعات الامتحان، بحسب ما أوضحه فيصل، يمر المتقدم على وحدة مراجعة المستندات. هناك يتم إدخال الرقم القومي على النظام الإلكتروني لمطابقة الأوراق المرفوعة على البوابة بما يحمله في يده.

يؤكد فيصل: "كشفنا حالات تزوير سابقة، مثل تقديم مؤهلات أعلى من المطلوب. في هذه الحالة يتم إلغاء الامتحان فورًا وتحويل المتقدم للشؤون القانونية".

أمانات.. ممنوع دخول الهواتف

بعدها، يتوجه المتقدم إلى منطقة الأمانات لتسليم كل متعلقاته الشخصية من هواتف وأوراق، ولا يُسمح له بدخول القاعة سوى ببطاقة الرقم القومي، كل مقتنيات المتقدمين تحفظ في صناديق مرقمة تضمن استلامها لاحقًا.

"هذه الإجراءات لضمان النزاهة"، يوضح فيصل، مضيفًا: "ضبطنا حالات غش بالفعل، مثل الكتابة على الأيدي، وتم تحرير محاضر ضدهم وإلغاء امتحاناتهم".

المركز يضم 5 قاعات رئيسية بسعة 500 مقعد، إضافة إلى قاعة خاصة لذوي الإعاقة تتسع لـ100 شخص، بإجمالي 600 ممتحن في الجلسة الواحدة. وبإقامة أربع فترات يوميًا، تصل القدرة الاستيعابية إلى 2400 ممتحن.

إلى خطة توسعية: "نسعى لزيادة السعة إلى 1000 ممتحن في الجلسة الواحدة، بما يعني استقبال 4000 يوميًا.. وهذا غير موجود في أي مكان بالشرق الأوسط".

مشاهد إنسانية.. قاعة ذوي الهمم وغرفة الأمهات

في الدور الأول، خصص الجهاز ٣ قاعات مجهزة بالكامل لذوي الهمم فيما يسمي بمركز تقييم القدرات والمسابقات لذوي الإعاقة تضم ممرات واسعة ومقاعد مهيأة لاحتياجاتهم، إضافة إلى حمامات مؤهلة للاستخدام بسهولة.

حسبما وضح فيصي: "ده استحقاق دستوري بيوفر 5% من الوظائف المعلنة لذوي الهمم. من حقهم يخوضوا المنافسة في بيئة مناسبة زي باقي المتقدمين" تستوعب ١٠٠ ممتحن في الفترة الواحده بطاقة ٤٠٠ شخص في ٤ فترات.

وبجانب ذلك، يكشف مشهد آخر عن لفتة إنسانية: بعض المتقدمين يقطعون مسافات طويلة من محافظات بعيدة، ويصلون للقاهرة قبل ليلة كاملة من موعد الامتحان. لهذا وجّه رئيس الجهاز بفتح أبواب المركز لهم ليلًا بدلاً من الانتظار في الشوارع، وتوفير أماكن للراحة.

كما خصصت إدارة المركز غرفة خاصة لاستقبال السيدات المصحوبات بأطفال رضع، تخفيفًا عنهن في أثناء إجراءات الانتظار والامتحان.

اختبارات متنوعة.. من الأوقاف للبريد

تزامن يوم المعايشة مع اختبارات مسابقة 1000 عامل بوزارة الأوقاف، حيث استغرق اختبار كل متقدم 45 دقيقة، شمل اختبار لغة عربية، وأسئلة معلومات عامة، بجانب نمط سلوكي يقيس مدى ملاءمة المتقدم لطبيعة الوظيفة.

وتقول مارينا ثروت معاون رئيس الجهاز: "أكبر مسابقة أجريناها كانت هيئة البريد. تقدم لها 260 ألف شخص لشغل ٢٧٠٠ وظيفة فقط، كنا بنمتحن 2000 شخص يوميًا، بمعدل 44 ألف شخص في الشهر، واستغرقنا أكتر من 5 شهور لاختبارهم".

خلال 6 أشهر.. نصف مليون متقدم

الأرقام تكشف حجم الضغط على المركز: فمنذ يناير الماضي وحتى أغسطس، استقبل المركز ما يزيد على 500 ألف متقدم للتنافس على 130 وظيفة حكومية، ما يعكس حجم الإقبال الكبير على فرص العمل المعلنة عبر بوابة التوظيف.

داخل القاعات.. الامتحان في صميم التخصص

تضيف بوستينا: الامتحانات الإلكترونية لا تعتمد على أسئلة عامة أو دورات خارجية: "المناهج هي ما درسه المتقدم في جامعته أو معهده. المهندس يمتحن في تخصصه، والمعلم في مادته. ننصح بعدم الاعتماد على قنوات اليوتيوب التي تضلل الناس" أما المعلومات العامة فهي مما يعرفه وفق ثقافته والأسئلة بيتم وضعها من بنك الأسئلة تتشابه بين كل المتسابقين في درجة الصعوبة لكن تختلف بين كل متقدم واخر.

قدرة استيعابية تضاهي الشرق الأوسط

شبكة مؤمنة

وتؤكد أن المركز، الذي جرى افتتاحه عام 2019، يعمل بشبكة داخلية مؤمنة تمامًا، ولا يعتمد على الإنترنت العام، ما يجعله بمنأى عن أي أعطال تقنية أو انقطاعات كهرباء قد تؤثر على الامتحانات.